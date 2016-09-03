Массовая акция протеста афроамериканцев проходит перед выступлением Трампа в Детройте

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Демонстрация протеста проходит около церкви в американском городе Детройт (штат Мичиган), которую посещает в субботу кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Несколько сотен человек выражают возмущение, по их мнению, лживостью заявлений миллиардера об искреннем желании добиться более широкой поддержки со стороны афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки.

Отправной точкой для акции стало выступление Трампа перед преимущественно белыми сторонниками в прошлом месяце в Детройте. "Вы живете в нищете, водите детей в отвратительные школы, у вас нет занятости, а 58% молодежи являются безработными", - заявил республиканец, после чего задал риторический вопрос, потеряет ли что-либо темнокожее население, если будет голосовать за него, а не за его главного соперника - экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Он обобщает все темнокожее сообщество. Он не смеет говорить с нами таким образом и не смеет говорить о нас таким образом", - заявила одна из протестующих Тони Макиван.

Трамп выбрал в Детройте церковь, которую посещают главным образом афроамериканцы, и намерен встретиться с епископом Уэйном Джексоном и пройтись по городу в сопровождении нейрохирурга Бена Карсона. Этот уроженец Детройта входил в число претендентов на пост президента от Республиканской партии и вышел из предвыборной гонки, уступив первенство миллиардеру.

Страсти начали накаляться, когда стало известно, что Трамп не собирается общаться с темнокожим населением города и ограничится лишь беседой с епископом. Газета The New York Times опубликовала список заранее заготовленных вопросов епископа Джексона и ответов политика на них. Кроме того, выяснилось, что во время пребывания Трампа вход в церковь будет жестко ограничен, пускать будут только обладателей заранее распространенных билетов. А избирательный штаб миллиардера отклонил запросы о личной встрече четырех объединений темнокожих жителей Детройта.

На выступлениях миллиардера регулярно происходят акции протеста, их участников нередко задерживают. Часто порядок на митингах бизнесмена нарушают противники жестких мер в отношении нелегальных мигрантов в США, принять которые предлагает республиканец.

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