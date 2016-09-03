Польша и Великобритания выступили за сохранение санкций против РФ

Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016Спорт 3 сентября, 23:47
Фестиваль "Один день из жизни средневекового города" в Саратове посетили 50 000 человекВ стране 3 сентября, 23:17
На Венецианском кинофестивале впервые показали сериалКультура 3 сентября, 23:12
Легойда: РПЦ не "жаждет крови" ловца покемонов СоколовскогоОбщество 3 сентября, 22:19
На востоке Москвы бетономешалка столкнулась с трамваемПроисшествия 3 сентября, 22:04
Обама призвал КНР проводить экономические реформы, в том числе госкорпорацийМеждународная панорама 3 сентября, 21:54
Импресарио Джерри Хеллер, стоявший у истоков гангста-рэпа, умер в СШАКультура 3 сентября, 21:28
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянкаПроисшествия 3 сентября, 21:13
Главный тренер Чистяков: двери женской сборной России открыты для всех хоккеистокСпорт 3 сентября, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Главы МИД Польши и Великобритании в ходе состоявшихся в польской столице переговоров согласились с необходимостью сохранять введенные Евросоюзом против РФ санкции до момента реализации минских соглашений.
Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на брифинге по итогам встречи с главой британской дипломатии Борисом Джонсоном.
"Мы говорили об отсутствии реализации соглашения с Украиной, как выйти из этой ситуации. Мы согласились, что санкции должны сохраняться, пока Россия не начнет выполнять эти договоренности", - сказал он.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске ранее согласованный с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений.