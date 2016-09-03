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Польша и Великобритания выступили за сохранение санкций против РФ

Международная панорама
3 сентября, 21:56 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и глава британской дипломатии Борис Джонсон договорились сохранять санкции до момента реализации Россией минских соглашений
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ВАРШАВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Главы МИД Польши и Великобритании в ходе состоявшихся в польской столице переговоров согласились с необходимостью сохранять введенные Евросоюзом против РФ санкции до момента реализации минских соглашений.

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Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на брифинге по итогам встречи с главой британской дипломатии Борисом Джонсоном.

"Мы говорили об отсутствии реализации соглашения с Украиной, как выйти из этой ситуации. Мы согласились, что санкции должны сохраняться, пока Россия не начнет выполнять эти договоренности", - сказал он.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске ранее согласованный с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений.

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Джонсон, Борис
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