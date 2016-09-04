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Пхеньян потребовал от Сеула отреагировать на предложение о проведении межкорейского форума

Международная панорама
4 сентября, 6:51 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
КНДР заявила, что Республика Корея "блокирует подготовку к этому важному мероприятию и тем самым противодействует желанию корейской нации сделать конкретные шаги для объединения Севера и Юга"
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ПХЕНЬЯН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Власти Республики Корея (РК) "обязаны отреагировать на предложение КНДР о проведении совместной межкорейской конференции по вопросам воссоединения родины". Об этом говорится в пресс- релизе оргкомитета северной стороны, опубликованном в воскресенье в газете "Нодон синмун".

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В нем отмечается, что Сеул "блокирует подготовку к этому важному мероприятию и тем самым противодействует желанию корейской нации сделать конкретные шаги для объединения Севера и Юга". Комитет предупредил, что КНДР совместно с корейскими политическими партиями и общественными организациями "будет по-прежнему добиваться проведения этой великой конференции, несмотря на сопротивление конфронтационных сил".

27 июня КНДР в открытом послании предложила Южной Корее и корейским общинам, проживающим в зарубежных странах, провести в Пхеньяне или Кэсоне совместную конференцию политических партий, общественных организаций и частных лиц. Такой форум, полагают в Пхеньяне, "позволит положить конец конфронтации между соотечественниками на Севере и Юге, будет содействовать достижению мира и безопасности на Корейском полуострове". Судя по документу, Пхеньян предложил открыть конференцию в преддверии или после 15 августа, когда отмечается годовщина освобождения Кореи от японской оккупации.

Однако уже 28 июня Республика Корея отвергла предложение КНДР принять участие в этом форуме. В министерстве объединения РК считают, что "оно лишено искренности, поскольку прозвучало на фоне продолжающихся на Севере ядерных и ракетных разработок". В Сеуле подчеркнули, что переговоры о нормализации отношений Севера и Юга могут быть возобновлены лишь в случае начала процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

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