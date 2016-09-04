Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Си Цзиньпин: РФ играет важную роль в стабилизации мировой экономики

Международная панорама
4 сентября, 8:01 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
"Уверен, что ваше участие в саммите G20, будет способствовать достижению позитивных итогов нынешнего форума", - сказал председатель КНР
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в китайском городе Ханчжоу.

Смотрите также
Путин: РФ и КНР на правильном пути в работе по оптимизации товарооборота

"Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Уверен, что ваше участие в саммите G20, будет способствовать достижению позитивных итогов нынешнего форума", - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что в июне Россия и Китай подписали большой пакет соглашений, "все это наглядно показывает твердую решимость сторон по углублению всеобъемлющего партнерства и сотрудничества, в полной мере показало единую позицию наших стран по актуальным международным и региональным вопросам".

"В нынешней сложной и быстро меняющейся ситуации в мире это имеет исключительно важное значение", - сказал китайский лидер.

В свою очередь Владимир Путин отметил тщательность подготовки саммита "Большой двадцатки" в Ханчжоу, добавив, что Россия поддерживает те вопросы, которые Китай вынес в повестку дня в качестве основных. "Мы с удовольствием примем участие в этой дискуссии", - сказал Путин.

Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-китайские отношения
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
G20. Хроника работы саммита
4
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Эксперты FINA по допинг-контролю подали в отставку из-за допуска россиян до ОИ-2016
Темы дня
Реклама