Си Цзиньпин: РФ играет важную роль в стабилизации мировой экономики

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в китайском городе Ханчжоу.

"Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Уверен, что ваше участие в саммите G20, будет способствовать достижению позитивных итогов нынешнего форума", - сказал председатель КНР.

Си Цзиньпин напомнил, что в июне Россия и Китай подписали большой пакет соглашений, "все это наглядно показывает твердую решимость сторон по углублению всеобъемлющего партнерства и сотрудничества, в полной мере показало единую позицию наших стран по актуальным международным и региональным вопросам".

"В нынешней сложной и быстро меняющейся ситуации в мире это имеет исключительно важное значение", - сказал китайский лидер.

В свою очередь Владимир Путин отметил тщательность подготовки саммита "Большой двадцатки" в Ханчжоу, добавив, что Россия поддерживает те вопросы, которые Китай вынес в повестку дня в качестве основных. "Мы с удовольствием примем участие в этой дискуссии", - сказал Путин.

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