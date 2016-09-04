Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию с беженцами и Сирию на фоне разрядки в отношениях

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу. Как сообщили в немецких правительственных кругах, главными темами беседы стали договоренности Анкары и ЕС по беженцам и сирийский кризис.

Кроме того, стороны обсудили отношения двух стран, которые серьезно ухудшились после признания немецким Бундестагом резолюции по геноциду армян в Османской империи. В Анкаре требовали от Берлина дистанцироваться от этой резолюции. Меркель в пятницу заявила, что дистанцироваться она не собирается, но решения немецкого парламента не имеют правовой силы для правительства. Как отмечают наблюдатели, такой формулировки было достаточно для разрядки отношений.

Теперь Германия ожидает, что Турция пустит немецких парламентариев на базу НАТО Инджирлик, где дислоцированы 200 немецких военнослужащих. Ранее Берлину в этом было отказано на фоне скандала вокруг резолюции. Обсуждалась ли эта тема в Ханчжоу, не сообщается.

Перспектива отмены виз между Турцией и ЕС

Эрдоган и Меркель также договорились проработать варианты отмены шенгенских виз для турок с учетом требований Анкары.

Как сообщил в прямом эфире телеканал NTV, стороны "условились продолжить работу и консультации относительно одновременного вступления в силу визовой либерализации с ЕС для граждан Турции и начала действия соглашения о реадмиссии". Соответствующее условие настойчиво выдвигает Турция, заявляющая, что данные положения сделки по мигрантам, заключенной в марте этого года на саммите Турция- ЕС, неразделимы и должны быть реализованы одновременно.

Также Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии, а турецкий лидер проинформировал о прогрессе операции ВС Турции и сирийской оппозиции "Щит Евфрата". "Эрдоган обратил на важность активной борьбы с террористическими организациями в САР, а также указал на недопустимость создания на севере Сирии "террористического коридора", - сообщает канал. Под коридором имеется в виду 90-километровый участок приграничного с Турцией пространства в САР, где действует группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом же турецкий лидер сказал и президенту США Бараку Обаме на прошедшей ранее в рамках саммита двусторонней встрече.

G20. Хроника работы саммита