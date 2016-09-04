Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: трое боевиков "Талибана" подорвались на собственной мине

Международная панорама
4 сентября, 11:58 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 4, сентября. /ТАСС
Талибы пытались заложить мину на обочине дороги, по которой должен был проехать конвой сил безопасности
Материал из 1 страницы
© AP Photos/Allauddin Khan

ИСЛАМАБАД, 4 сентября. /ТАСС/. Трое боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли в Афганистане в результате преждевременного взрыва собственной мины.

18 августа Политика
МИД РФ: Москва обеспокоена ухудшением ситуации в сфере безопасности в Афганистане

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил.

"Трое талибов пытались заложить мину на обочине дороги в провинции Кундуз в воскресенье утром. Их мишенью был конвой сил безопасности. Но устройство случайно взорвалось во время закладки и убило на месте всех троих", - сообщил агентству представитель региональных сил безопасности Назратулла Джамшиди.

Движение "Талибан" активизировалось в апреле этого года, начав наступление сразу в нескольких провинциях страны, в том числе в Кундузе. В результате атак террористов погибли сотни военнослужащих и мирных жителей.

Смотрите также

СМИ: не менее 30 боевиков "Талибана" ликвидированы в Афганистане
Главарь ячейки "Талибана" и около 50 боевиков ликвидированы в Афганистане
СМИ: ВВС Афганистана уничтожили 40 талибов на юге страны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане
Страны
Афганистан
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
Кирилл Дмитриев: технология гиперпетли может стать прорывной для России
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
6
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ
7
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
Темы дня
Реклама