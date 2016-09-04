СМИ: трое боевиков "Талибана" подорвались на собственной мине

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ИСЛАМАБАД, 4 сентября. /ТАСС/. Трое боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли в Афганистане в результате преждевременного взрыва собственной мины.
Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил.
"Трое талибов пытались заложить мину на обочине дороги в провинции Кундуз в воскресенье утром. Их мишенью был конвой сил безопасности. Но устройство случайно взорвалось во время закладки и убило на месте всех троих", - сообщил агентству представитель региональных сил безопасности Назратулла Джамшиди.
Движение "Талибан" активизировалось в апреле этого года, начав наступление сразу в нескольких провинциях страны, в том числе в Кундузе. В результате атак террористов погибли сотни военнослужащих и мирных жителей.