Керри: по ситуации в Сирии пока остается "пара" нерешенных вопросов

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. США и РФ удалось разрешить множество технических вопросов по Сирии, работа над преодолением оставшихся разногласий продолжается. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "на полях" саммита G20 в Китае.

"Мы (с главой МИД РФ Сергеем Лавровым) покинули Женеву с документами, которые охватывают все темы", - сообщил госсекретарь США. "Господин Лавров и я запланировали время, чтобы встретиться, что мы и сделали сегодня, наша встреча продолжалась пару часов", - сказал Керри.

"Есть пара острых серьезных вопросов, о которых мы говорили сегодня, - отметил Керри. - Мы договорились встретиться завтра утром и посмотреть, где мы находимся, возможно или нет преодолеть разногласия, прийти к общему решению по этим вопросам".

Он также сообщил, что уже "было проработано, прояснено много технических вопросов" . "Повторю, еще остается пара сложных тем, - отметил Керри. - Мы продолжаем работать над тем, как их разрешить с учетом интересов обеих сторон".

Думаю, будет честно сказать, насколько сложен этот вопрос (достижения соглашения РФ и США по Сирии - прим. ТАСС), потому что есть много разных сил, игроков и так далее", - отметил госсекретарь США. Он заверил, что работа "по базовым вопросам велась плотно".

G20. Хроника работы саммита