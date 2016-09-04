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Обама: у РФ и США пока нет ясного пути вперед по Сирии

Международная панорама
4 сентября, 21:14 UTC+3 /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Президент США также заявил, что возможность добиться на этом фронте определенного прогресса имеется
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Барак Обама

Барак Обама

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия и США пока еще не достигли новых договоренностей о сотрудничестве в Сирии, однако возможность выйти на эти соглашения сохраняется. Такую позицию изложил сегодня президент США Барак Обама, комментируя данные о том, что Москва и Вашингтон вплотную приблизились к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном взаимодействии в Сирии в целях борьбы с экстремизмом.

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"Думаю, преждевременно говорить, что есть ясный путь вперед. Тем не менее, у нас (России и США) имеется по меньшей мере возможность добиться на этом фронте определенного прогресса", - отметил американский лидер, выступая на совместной с премьером Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в Ханчжоу. В этом китайском городе проходит саммит "Группы двадцати", в котором принимают участие в том числе президент России Владимир Путин и его американский коллега.

Как заявил Обама, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри, которые тоже находятся в Ханчжоу, "работают круглосуточно", пытаясь снять последние противоречия, препятствующие подписанию Москвой и Вашингтоном новых соглашений по Сирии. Однако "в пункт назначения мы еще не прибыли" и "с учетом прежней неспособности режимов прекращения огня (в Сирии) закрепиться", США подходят к данному диалогу "с определенным скептицизмом", сказал хозяин Белого дома. Вместе с тем, подчеркнул он, "стоит пытаться" выйти на соглашения о российско-американском военном сотрудничестве в Сирии.

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Как в связи с этим признал Обама, "наши (американцев) переговоры с россиянами являются ключом" к урегулированию в Сирии. "Если бы не россияне, то (президент Сирии Башар) Асад и его режим не были бы в состоянии продолжать свою наступательную операцию", - считает глава администрации США. По его словам, у США остаются с Россией "серьезные разногласия" в плане и того, какие стороны следует поддерживать в Сирии, и "процесса, требуемого для того, чтобы принести мир" в эту арабскую страну. "Но, если россияне не вложатся определенным образом в усилия по сокращению насилия и облегчению гуманитарного кризиса, то будет сложно понять, каким образом выходить на следующий этап", - убежден Обама.

Как сообщил в пятницу Лавров, между Россией и США есть понимание по большинству вопросов по Сирии. "Практически все компоненты этой задачи уже понятны, по большинству вопросов достигнуто понимание", - поведал глава МИД. Как он уточнил, основная проблема заключается в том, чтобы США выполнили свое обещание произвести размежевание террористов и оппозиции в Сирии. Без этого "любые наши договоренности с американцами по практическим действиям, по координации действий против террористов, не будут поддаваться практическому выполнению", констатировал министр.

Сирийский конфликт и основные этапы его урегулирования

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