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Австрийский министр: ЕС должен использовать Brexit для отмены санкций против РФ

Международная панорама
4 сентября, 21:44 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
"Британцы всегда были сторонниками строгой линии, так сказать, линии США по отношению к России", - отметил министр, добавив
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ВЕНА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Евросоюз после решения Великобритании выйти из состава сообщества должен воспользоваться ситуацией для создания условий по отмене санкций в отношении России. Об этом заявил в воскресенье министр сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии Андрэ Руппрехтер.

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"Британцы всегда были сторонниками строгой линии, так сказать, линии США по отношению к России", - сказал Руппрехтер. По его словам, "сейчас надо использовать новую ситуацию как отправную точку, чтобы преодолеть санкции против РФ". "Нам нужна стратегия по выходу (из сложившейся обстановки)", - добавил министр, слова которого приводит электронная версия газеты Kurier.

Как отмечает издание, Руппрехтер намерен в октябре посетить продуктовую выставку "Золотая осень" в Москве.

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