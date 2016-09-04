Австрийский министр: ЕС должен использовать Brexit для отмены санкций против РФ

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ВЕНА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Евросоюз после решения Великобритании выйти из состава сообщества должен воспользоваться ситуацией для создания условий по отмене санкций в отношении России. Об этом заявил в воскресенье министр сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии Андрэ Руппрехтер.
"Британцы всегда были сторонниками строгой линии, так сказать, линии США по отношению к России", - сказал Руппрехтер. По его словам, "сейчас надо использовать новую ситуацию как отправную точку, чтобы преодолеть санкции против РФ". "Нам нужна стратегия по выходу (из сложившейся обстановки)", - добавил министр, слова которого приводит электронная версия газеты Kurier.
Как отмечает издание, Руппрехтер намерен в октябре посетить продуктовую выставку "Золотая осень" в Москве.