СМИ КНДР не сообщали о каких-либо пусках баллистических ракет

Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20Политика 5 сентября, 9:34
СМИ: Пентагон поддержал предложение о сборке истребителей F-18 и F-16 в ИндииМеждународная панорама 5 сентября, 9:29
Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в СирииКультура 5 сентября, 9:17
Строительство нового корпуса музея космонавтики в Калуге приостановленоЭкономика и бизнес 5 сентября, 9:11
Москвичей начали бесплатно прививать от гриппа около станций метроМосква 5 сентября, 9:01
Роспотребнадзор: санкции не оказали значимого влияния на ассортимент продуктов в РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:56
Австралийские ученые обнаружили образцы наскальной живописи, которым более 16 тысяч летНаука 5 сентября, 8:49
В иркутской больнице остаются 17 детей-инвалидов из Черемховского интернатаСибирь 5 сентября, 8:44
В реанимации остаются пять пострадавших при ДТП с автобусом в ИркутскеСибирь 5 сентября, 8:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Средства массовой информации КНДР не сообщают о каких-либо пусках баллистических ракет.
Как сообщил в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела пуск трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. "Север произвел запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14)".
24 августа в КНДР был осуществлен запуск с подводной лодки баллистической ракеты "Пуккыксон" ("Полярная звезда"). Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием на восточном побережье страны. "Этот тест подтвердил, что наша страна вошла в ряды передовых военных держав, обладающих наступательными ядерными вооружениями", - подчеркнул в тот день Ким Чен Ын. Лидер предупредил, что Соединенным Штатам и их союзникам следует "отказаться от действий, нарушающих безопасность КНДР, чтобы избежать смертельного удара".
28 августа КНДР отвергла одобренное Советом Безопасности ООН заявление с осуждением запуска ракеты морского базирования. По утверждению представителя Министерства иностранных дел страны, оно стало "продуктом преступных действий США и других враждебных сил, которые стремятся лишить Пхеньян законного права на самооборону". "КНДР категорически отвергает это заявление", - подчеркнул дипломат.
Согласно резолюциям СБ ООН, Пхеньян не имеет права испытывать баллистические ракеты. Руководство народной республики не признает правомерность этих документов, поскольку подобные запуски "осуществляются в целях самообороны как ответ на агрессивную политику США".