СМИ КНДР не сообщали о каких-либо пусках баллистических ракет

ПХЕНЬЯН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Средства массовой информации КНДР не сообщают о каких-либо пусках баллистических ракет.

Как сообщил в понедельник Комитет начальников штабов Республики Корея, КНДР произвела пуск трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. "Север произвел запуск трех баллистических ракет из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14)".

24 августа в КНДР был осуществлен запуск с подводной лодки баллистической ракеты "Пуккыксон" ("Полярная звезда"). Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием на восточном побережье страны. "Этот тест подтвердил, что наша страна вошла в ряды передовых военных держав, обладающих наступательными ядерными вооружениями", - подчеркнул в тот день Ким Чен Ын. Лидер предупредил, что Соединенным Штатам и их союзникам следует "отказаться от действий, нарушающих безопасность КНДР, чтобы избежать смертельного удара".

28 августа КНДР отвергла одобренное Советом Безопасности ООН заявление с осуждением запуска ракеты морского базирования. По утверждению представителя Министерства иностранных дел страны, оно стало "продуктом преступных действий США и других враждебных сил, которые стремятся лишить Пхеньян законного права на самооборону". "КНДР категорически отвергает это заявление", - подчеркнул дипломат.

Согласно резолюциям СБ ООН, Пхеньян не имеет права испытывать баллистические ракеты. Руководство народной республики не признает правомерность этих документов, поскольку подобные запуски "осуществляются в целях самообороны как ответ на агрессивную политику США".