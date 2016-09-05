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Меркель не исключила встречу лидеров "нормандской четверки", но сроки пока не установлены

Международная панорама
5 сентября, 14:24 UTC+3 /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
"Мы также провели интенсивные переговоры на эту тему с президентом США", - добавила канцлер ФРГ
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

©  EPA/BERND VON JUTRCZENKA

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает проведения новой встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), но пока не может назвать конкретных сроков.

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Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Мы согласовали следующие шаги. Я не исключаю, что пройдет новая встреча глав государств и правительств "нормандской четверки", но конкретных сроков не могу сказать", - отметила Меркель.

"Мы также провели интенсивные переговоры на эту тему с президентом США", - добавила она.

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