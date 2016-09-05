Обама: США и Россия обсудили совместную борьбу с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой"

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама заявил, что обсудил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным возможность совместной борьбы с запрещенными в России террористическим группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра". Об этом Обама заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в китайском городе Ханчжоу.
Как отметил американский президент, на переговорах с российским лидером прошло "продуктивное обсуждение" условий, которые "позволят и США, и России сосредоточить свое внимание на общих врагах, таких как ИГ и "ан-Нусра".
В понедельник Путин и Обама провели двустороннюю встречу на полях саммита G20. Переговоры, начавшиеся около 8:10 мск, продлились более часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли "хорошо" - прежде всего обсуждалась тема Сирии, а также Украина.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.