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Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"

Международная панорама
5 сентября, 11:26 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
В свою очередь Associated Press сообщило, что в ходе встречи президенты договорились продолжать переговоры о прекращении огня в Сирии
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Представитель США заявил, что встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Барака Обамы - прошла в "деловом тоне". Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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В свою очередь агентство Associated Press, ссылаясь на источник в администрации президента США, сообщило, что в ходе встречи Владимир Путин и Барак Обама договорились продолжать переговоры о прекращении огня в Сирии.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча прошла хорошо и продлилась дольше запланированного. В ходе встрече обсуждалась тема Сирии, а также Украина.

Путин и Обама общались почти полтора часа. В переговорах, в частности, приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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