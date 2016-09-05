В центре Киева вандалы осквернили памятник Зое Космодемьянской

Суд Германии отклонил требование 10 паралимпийцев РФ обязать МПК допустить их к ИграмСпорт 5 сентября, 19:47
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигурантыПроисшествия 5 сентября, 19:38
Are you the champion? Насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве QueenКультура 5 сентября, 19:35
Олланд: Великобритании следует начать процедуру выхода из ЕС до конца годаМеждународная панорама 5 сентября, 19:17
РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%Экономика и бизнес 5 сентября, 19:12
"Левада-Центр" включен в список НКО-иноагентовПолитика 5 сентября, 19:08
Член ЦИК: российские военные в Сирии интересуются выборами в ГосдумуПолитика 5 сентября, 19:00
РКК "Энергия" создает новый космический корабль повышенной грузоподъемностиКосмос 5 сентября, 18:56
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и КосоваМеждународная панорама 5 сентября, 18:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали и повалили памятник партизанке Зое Космодемьянской в центре Киева. Об этом сообщил в понедельник глава администрации Шевченковского района Олег Гаряга.
"Он пострадал от рук вандалов. Неизвестные разрисовали памятник и повалили его на землю. Сам он цел. Его сейчас увезли на восстановление. Мы его восстановим и вернем городу", - приводит его слова украинское издание "Сегодня".
По словам Гаряги, в администрации пока не уверенны, что памятник вернут на прежнее место. "Поскольку видим, что есть агрессивно настроенные против него люди. Возможно, есть смысл перенести его в музей тоталитаризма, который будет открыт в Киеве", - добавил он.
Зоя Космодемьянская - красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении боевого задания в тылу врага в возрасте 18 лет была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянкая стала первой женщиной, которая получила звание Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.