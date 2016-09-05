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В центре Киева вандалы осквернили памятник Зое Космодемьянской

Международная панорама
5 сентября, 18:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
В администрации пока не уверенны, что памятник вернут на прежнее место
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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали и повалили памятник партизанке Зое Космодемьянской в центре Киева. Об этом сообщил в понедельник глава администрации Шевченковского района Олег Гаряга.

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"Он пострадал от рук вандалов. Неизвестные разрисовали памятник и повалили его на землю. Сам он цел. Его сейчас увезли на восстановление. Мы его восстановим и вернем городу", - приводит его слова украинское издание "Сегодня".

По словам Гаряги, в администрации пока не уверенны, что памятник вернут на прежнее место. "Поскольку видим, что есть агрессивно настроенные против него люди. Возможно, есть смысл перенести его в музей тоталитаризма, который будет открыт в Киеве", - добавил он.

Зоя Космодемьянская - красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении боевого задания в тылу врага в возрасте 18 лет была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянкая стала первой женщиной, которая получила звание Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

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Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

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