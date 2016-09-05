Адвокат: Челик не стрелял по пилоту российского Су-24 и передал Турции его тело

АНКАРА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турок Алпарслан Челик не причастен к убийству российского летчика Олега Пешкова, управлявшего сбитым турецкими ВВС бомбардировщиком Су-24. Такое утверждение в беседе с корреспондентом ТАСС сделал адвокат Челика Ташкын Кангал.

"Я не понимаю, почему эта тема все еще держится в повестке дня наших стран. Я ответственно заявляю, что Челик не стрелял и не убивал российского летчика. Этому есть доказательства, которые были рассмотрены прокуратурой. И прокуратура пришла к заключению, что он не убивал пилота", - сказал адвокат.

Юрист добавил, что "ввиду отсутствия доказательств виновности Челика он был отпущен на свободу по этому эпизоду". "Я скажу больше: Челик - это тот человек, который передал турецким властям тело погибшего пилота. Потом его останки Анкара передала России", - сообщил Кангал. Он пояснил, что "в настоящее время Челик арестован и находится под судом по старому делу о побеге из тюрьмы".

Относительно пилотов ВВС Турции, которые, по заявлениям Анкары, открыли огонь и сбили Су-24 в ноябре 2015 года, Кангал сообщил, что "они под арестом, и в их отношении продолжаются следственные действия". "Эти пилоты являются фигурантами дела о ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов" - прим. корр. ТАСС). Это очень закрытое дело, и я уверен, что никто комментировать его ход не станет", - сказал он.

ФЕТО - это структура, связанная с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция считает ответственным за попытку госпереворота 15 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва ждет результатов расследования в Турции убийства российского пилота Су-24. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Китае он пояснил, что восстановление отношений Москвы с Анкарой связано, в частности, с расследованием гибели российского пилота. "Это связано с тем, что в Турции арестован пилот, который нанес удар по нашему самолету, арестован и человек, который, находясь на территории Сирии, стрелял по нашим летчикам, которые катапультировались. Мы ждем расследований, которые проводятся турецкими властями", - сказал Путин.

Атака на Су-24 и извинения турецкой стороны Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили российский Су-24 в небе над Сирией. Инцидент со сбитым бомбардировщиком повлек за собой ряд ограничительных мер в торгово-экономических отношениях с Турцией, в частности был установлен запрет на чартерные авиаперевозки и ввоз в РФ турецкой сельхозпродукции. Также была приостановлена деятельность межправкомиссии России и Турции.

29 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Звонок Путина стал ответом на послание Эрдогана, в котором тот извинился за сбитый российский бомбардировщик и выразил заинтересованность в урегулировании ситуации. После разговора с Эрдоганом Путин поручил правительству вступить в переговоры с Турцией для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.