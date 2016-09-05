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СМИ: в Ливии ликвидированы два главаря ИГ, еще один захвачен

Международная панорама
5 сентября, 23:21 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Оба боевика - Юнис ат-Тархуни, отвечавший за управление вакуфов в Сирте, и Хассуна аль-Ферджани - уничтожены в стычках в одном из центральных кварталов Сирта
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КАИР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Подконтрольные ливийскому правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа войска продолжают наступление на последние оплоты террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирте. Многие ее главари уже либо уничтожены, либо взяты в плен. Как передал новостной портал "Аль-Васат", два главаря экстремистов были ликвидированы в боях за этот город в последние 48 часов.

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© Павел Смертин/ТАСС
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Оба боевика - Юнис ат-Тархуни, отвечавший за управление вакуфов в Сирте, и Хассуна аль-Ферджани - уничтожены в стычках в одном из центральных кварталов Сирта. Кроме того, по информации издания, еще один влиятельный радикал по имени Абу Хаттаб ас-Сури был захвачен в ночь на понедельник в расположенном в 180 км восточнее городе Бен-Джавад, куда ему ранее удалось бежать из окружения.

Формирования ПНС, костяк которых составляет "Мисуратская бригада" (бывшие ополченцы из Мисураты), проводят с 12 мая операцию под кодовым названием "Аль-Буньян аль-Марсус" по выдворению боевиков ИГ из Сирта, который террористы контролируют с июня 2015 года. В настоящее время она проходит при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого Сараджем, наносит удары по позициям ИГ в самом городе и его окрестностях.

Около недели назад силы ПНС начали решающее наступление на позиции террористов, которые удерживали два последних квартала. К настоящему моменту наступающим удалось выбить противника из одного из них, однако боевики окопались во втором районе и пока продолжают оказывать ожесточенное сопротивление.

31 августа СМИ сообщали о ликвидации в Сирте в результате авиаудара "муфтия" ИГ Хасана аль-Карами, одного из наиболее влиятельных главарей группировки.

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Ливия: исламисты против армии Борьба с "Исламским государством"
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