В Габоне в результате беспорядков погибли три человека, 105 получили ранения

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РАБАТ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. По меньшей мере 3 человека погибли, еще 105 получили ранения в Габоне в результате беспорядков, вспыхнувших после оглашения результатов президентских выборов.
Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел, децентрализации и общественной безопасности африканской страны Паком Мубеле-Бубейя.
Кроме того, сказал он, "среди сотрудников сил обороны и безопасности Габона 67 человек получили ранения". В свою очередь, ряд неофициальных источников говорят о большем числе жертв насилия.
Президентские выборы в Габоне состоялись 27 августа, а 31 августа национальная избирательная комиссия сообщила, что победу на них одержал действующий глава государства Али Бен Бонго Ондимба, правящий страной с 2009 года. Согласно данным избиркома, он получил поддержку 49,80% жителей республики, пришедших к избирательным урнам. За его основного соперника - 73-летнего Жана Пинга - проголосовали 48,23% избирателей.
В ночь на 1 сентября на улицы Либревиля вышли многочисленные демонстранты, недовольные итогами народного волеизъявления. После этого в столице и втором по величине городе страны Порт-Жантиле вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников кандидата от оппозиции с силами правопорядка, сопровождавшиеся актами вандализма, грабежами и поджогами государственных учреждений.