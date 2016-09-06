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Клинтон в шутку призналась, что у нее аллергия на Трампа

Международная панорама
6 сентября, 0:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
"Каждый раз, когда я думаю о Трампе, у меня начинается аллергия", - с трудом выговорила Клинтон, борясь с кашлем, который мешал ей начать выступление
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© EPA/CRISTOBAL HERRERA

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в шутку рассказала, что у нее аллергия на соперника Дональда Трампа. Такое признание экс-госсекретарь сделала в понедельник, выступая перед своими сторонниками в Кливленде (штат Огайо).

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"Каждый раз, когда я думаю о Трампе, у меня начинается аллергия", - выговорила она с трудом, борясь с кашлем, который мешал ей начать выступление. Бывшей первой леди помогли предложенные сотрудниками избирательного штаба стакан с водой и таблетки от кашля, и она продолжила речь. Экс-госсекретарь в очередной раз заявила, что "Трамп не обладает необходимым темпераментом и в целом не отвечает требованиям, чтобы стать президентом США".

Тема здоровья кандидатов в президенты стала актуальной в свете обострения борьбы Трампа и Клинтон после завершения сезона первичных выборов. В середине августа магнат упрекнул свою соперницу в "недостатке моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Пресс-секретарь республиканца Кэтрин Пирсон предположила, что Клинтон страдает дисфазией (нарушением речи). Пирсон аргументировала свое умозаключение тем, что демократка подозрительно часто "пропадает после очередного выступления", так как якобы вынуждена "ехать домой и ложиться спать". В штабе Клинтон такие утверждения полностью отвергли.

В прессе обсуждалось и сделанное на скорую руку лечащим врачом Трампа заключение по поводу состояния здоровья республиканца. Доктор Харольд Борнштейн утверждал, что "Трамп в случае избрания будет самым здоровым человеком на посту президента" в истории США. "Состояние его здоровья отменное, особенно умственное состояние", - заверил доктор. Впоследствии врач признал, что заключение о здоровье миллиардера было составлено им "за пять минут".

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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