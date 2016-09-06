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Сирийские войска отбили атаки бандформирований в Хаме, убиты 65 террористов

Международная панорама
6 сентября, 1:20 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Сирийские ВВС наносят удары по позициям бандформирований на высотах Телль-Бзам и Телль-Насырия, где находятся командные пункты боевиков
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БЕЙРУТ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев сдерживают атаки террористов на подступах к провинциальному центру Хама (220 км от Дамаска). Как передал информационный портал "Сурия аль-Эн", позиции правительственных войск атакуют банды радикальных группировок "Джунд аль-Кудс" и "Джейш аль-Изза". Ожесточенные бои идут на линии фронта Соуран-Кавкаб- Атшан-Маан к северу от Хама. Боевики угрожают захватом авиабазы сирийских ВВС в окрестностях города.

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Представитель командования ВС САР сообщил, что сирийские бойцы в ходе проведенной в понедельник операции у населенного пункта Маардас ликвидировали 15 террористов и вывели из строя несколько единиц бронетехники. На подступах к городу Мхарде в 6 км от Хамы, где находится региональная ТЭЦ, было отражено несколько атак противника. "Уничтожены 3 танка и одна бронемашина, а также внедорожники с пулеметами. Противник понес потери 50 человек убитыми и отступил", - отметил военпред.

Сирийские ВВС наносят удары по позициям бандформирований на высотах Телль-Бзам и Телль-Насырия, где находятся командные пункты боевиков. "Сурия аль-Эн" сообщает о десятках убитых и раненых, но не уточняет их числа.

Неделю назад группировки "Джунд аль-Кудс" и "Джейш аль- Изза" захватили стратегический город Хальфая под Хамой. Через него проходит шоссе, по которому идет снабжение регулярных войск на северо-западе Сирии. Военные эксперты в Дамаске объясняют прорыв боевиков тем, что значительные силы с этого фронта были направлены на оборону Алеппо.

По поручению президента в Хаме находится сейчас заместитель главнокомандующего ВС САР, министр обороны генерал Фахд Джасем аль-Фрейдж.

СПЕЦПРОЕКТ
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Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

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