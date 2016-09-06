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Клинтон продолжает поддерживать бесполетную зону в небе над Сирией

Международная панорама
6 сентября, 2:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Бывшая первая леди также отметила, что в случае ее избрания президентом США "закрытие спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба) останется целью" ее администрации
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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон продолжает поддерживать бесполетную зону в небе над Сирией. Такое заявление она сделала в понедельник журналистам на борту самолета своего избирательного штаба.

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Экс-госсекретарь сказала, что "продолжает поддерживать бесполетную зону над Сирией", приводит ее слова агентство Reuters. Бывшая первая леди также отметила, что в случае ее избрания президентом США "закрытие спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба) останется целью" ее администрации, если нынешнему хозяину Белого дома Бараку Обаме это не удастся сделать. Она также подчеркнула, что "не отвлекается на слухи о своем плохом здоровье".

Решение о введении бесполетной зоны в Сирии может быть принято только в координации с Дамаском и на основе международного права, заявила 25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В новейшей истории уже был опыт создания бесполетных зон, в частности в Ливии, и мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Мы помним, кто их инициировал. Они даже получили одобрение СБ ООН, но то, как это было сделано на практике... в принципе после этого говорить о бесполетных зонах, односторонних акциях по их созданию стало очень сложным, потому что мы все помним, чем закончился этот недавний опыт", - сказала она.

"Что касается каких-либо действий на территории Сирии, то они должны вестись на основе международного права, координации с Дамаском и тех решений, которые были приняты в рамках Международной группы поддержки Сирии и прошли через СБ ООН", - добавила Захарова.

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