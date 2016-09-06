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Трамп не исключил возможности предоставления гражданства США нелегальным мигрантам

Международная панорама
6 сентября, 4:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
После того, как магнат первоначально смягчил тон своей риторики в отношении нелегальных мигрантов, оппоненты республиканца сразу же поспешили обвинить его в лицемерии
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© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключает, что, став президентом, предоставит американское гражданство нелегальным иммигрантам, которых в США, по разным оценкам, более 11 млн. человек. С таким заявлением миллиардер выступил в понедельник на встрече с журналистами на борту своего самолета.

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Трампу был задан вопрос о том, как он относится к тому, чтобы предоставить легальный статус тем лицам, которые первоначально попали в страну незаконным путем, но сейчас вносят положительный вклад в развитие общества. "Я ничего не исключаю, - ответил республиканец. - Мы примем решение на этот счет в будущем".

Таким образом, Трамп вновь скорректировал свою позицию по отношению к нелегальным мигрантам. В последние недели бизнесмен не раз делал противоречивые заявления на этот счет, то давая понять, что готов смягчить свой подход к данной проблеме, то вновь ужесточая его.

К примеру, 25 августа Трамп в интервью журналистам телекомпании CNN указал, что в случае победы на выборах не станет рассматривать вопрос предоставления легального статуса тем проживающим в США иностранцам, которые попали в страну незаконным путем. При этом несколькими днями ранее в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что не исключает изменения своей жесткой позиции по отношению к мигрантам и даже может рассмотреть возможность смягчения существующих законов, касающихся депортации из США нелегалов, если те проживают в стране уже долгое время, имеют семьи и воспитывают детей.

После того, как Трамп первоначально смягчил тон своей риторики в отношении нелегальных мигрантов, оппоненты миллиардера сразу же поспешили обвинить его в лицемерии, непоследовательности и попытках спасти свою кампанию от провала путем привлечения более либерально настроенного электората, а также представителей этнических меньшинств.

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