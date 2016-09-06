Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: российско-китайские учения призваны восстановить баланс в Южно-Китайском море

Международная панорама
6 сентября, 5:16 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Между тем профессор Цзинаньского университета Чжан Минлян считает, что "учения станут негативным моментом в процессе выстраивания отношений Китая с АСЕАН"
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Предстоящие российско-китайские военно-морские учения в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ) продемонстрируют взаимную поддержку двух стран по стратегическим вопросам, вместе с тем они могут негативно сказаться на отношениях КНР с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое мнение военно-политических экспертов публикует газета The Straits Times.

Отношения РФ и КНР

Предстоящие маневры "призваны восстановить баланс в регионе, нарушенный ранее сотрудничеством США и Японией", - отметил базирующийся в Пекине военный эксперт Сун Чжунпин. Он напомнил, что ранее РФ и КНР "проводили совместные учения в Желтом, Японском, Восточно-Китайском и Средиземном морях". По его мнению, "акватория ЮКМ предоставляет намного больше возможностей, и в нынешний раз тренировки будут носить более масштабный характер". Эксперт также отметил "стремление Москвы выступить на стороне Пекина в обмен на экономическую, политическую и геополитическую поддержку со стороны КНР в условиях санкций Запада".

Реакция АСЕАН

Между тем профессор Цзинаньского университета Чжан Минлян считает, что "учения станут негативным моментом в процессе выстраивания отношений Китая с АСЕАН". По его словам, "страны-члены Ассоциации ранее уже высказывали обеспокоенность маневрами КНР в ЮКМ, а сейчас еще одна крупная держава появляется в этом районе". Эксперт также отметил, что "небольшие государства региона вряд ли будут приветствовать проведение этих учений".

"Морское взаимодействие-2016"

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, "учения пройдут с 12 по 19 сентября в воздушном пространстве, прибрежной и морской акватории ЮКМ, активная фаза состоится 15-19 сентября.

Смотрите также
Южно-Китайское море: арена противостояния между Китаем и США

Как ожидается, будут "отрабатываться совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО". Кроме того, планируется также нанести совместные ракетно- артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

В Китай отправились большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Пересвет", морской буксир "Алатау" и танкер "Печенга".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-китайские отношения
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
3
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
4
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
5
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
6
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
7
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
Темы дня
Реклама