СМИ: российско-китайские учения призваны восстановить баланс в Южно-Китайском море

СИНГАПУР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Предстоящие российско-китайские военно-морские учения в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ) продемонстрируют взаимную поддержку двух стран по стратегическим вопросам, вместе с тем они могут негативно сказаться на отношениях КНР с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое мнение военно-политических экспертов публикует газета The Straits Times.

Отношения РФ и КНР

Предстоящие маневры "призваны восстановить баланс в регионе, нарушенный ранее сотрудничеством США и Японией", - отметил базирующийся в Пекине военный эксперт Сун Чжунпин. Он напомнил, что ранее РФ и КНР "проводили совместные учения в Желтом, Японском, Восточно-Китайском и Средиземном морях". По его мнению, "акватория ЮКМ предоставляет намного больше возможностей, и в нынешний раз тренировки будут носить более масштабный характер". Эксперт также отметил "стремление Москвы выступить на стороне Пекина в обмен на экономическую, политическую и геополитическую поддержку со стороны КНР в условиях санкций Запада".

Реакция АСЕАН

Между тем профессор Цзинаньского университета Чжан Минлян считает, что "учения станут негативным моментом в процессе выстраивания отношений Китая с АСЕАН". По его словам, "страны-члены Ассоциации ранее уже высказывали обеспокоенность маневрами КНР в ЮКМ, а сейчас еще одна крупная держава появляется в этом районе". Эксперт также отметил, что "небольшие государства региона вряд ли будут приветствовать проведение этих учений".

"Морское взаимодействие-2016"

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, "учения пройдут с 12 по 19 сентября в воздушном пространстве, прибрежной и морской акватории ЮКМ, активная фаза состоится 15-19 сентября.

Как ожидается, будут "отрабатываться совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО". Кроме того, планируется также нанести совместные ракетно- артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

В Китай отправились большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Пересвет", морской буксир "Алатау" и танкер "Печенга".