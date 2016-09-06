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Хиллари Клинтон отказалась принять приглашение президента Мексики

Международная панорама
6 сентября, 6:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Она не пояснила, почему не пожелала принять приглашение Пеньи Ньето, который ранее заявил, что надеется обсудить с Клинтон двусторонние отношения
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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон не намерена принимать приглашение президента Мексики Энрике Пеньи Ньето посетить эту страну. Об этом экс- госсекретарь США заявила в понедельник в интервью журналистам американского телеканала ABC.

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На вопрос о том, собирается ли она поехать в соседнее государство до президентских выборов, которые пройдут в ноябре, Клинтон коротко ответила: "Нет". Она не пояснила, почему не пожелала принять приглашение Пеньи Ньето, который ранее заявил, что надеется обсудить с Клинтон двусторонние отношения.

При этом бывшая глава американского внешнеполитического ведомства подвергла жесткой критике своего главного соперника в предвыборной гонке - республиканца Дональда Трампа, который 31 августа побывал в латиноамериканской республике и встретился с Пеньей Ньето. "Он (Трамп - прим. ТАСС) выступил с заявлением, а мексиканский президент сразу же опроверг его слова", - отметила демократ. "Он (республиканец) даже не смог по существу поговорить с главой государства. Думаю, это довольно очевидный итог его поездки", - подчеркнула Клинтон.

Трамп после встречи с Пеньей Ньето в очередной раз выразил уверенность, что Мексика согласится заплатить за строительство стены на границе с США. Республиканец во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за возведение такого барьера, который, по замыслу миллиардера, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Пенья Ньето, однако, после визита Трампа заявил, что финансировать возведение данного сооружения не собирается.

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