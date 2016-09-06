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Силовики уничтожили всех нападавших на здание благотворительной организации в Кабуле

Международная панорама
6 сентября, 9:32 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 6, сентября. /ТАСС
В ходе операции силовики уничтожили трех боевиков
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АБУ-ДАБИ, 6 сентября. /ТАСС/. Афганские силовики ликвидировали всех трех нападавших на здание Международной гуманитарной организации CARE. Об этом сообщило агентство Пажвок.

По его данным, после подрыва заминированного автомобиля, боевики радикальной группировки "Талибан" проникли в здание благотворительной организации и удерживали более 40 человек, в том числе 10 иностранцев, внутри более 10 часов. В результате атаки погиб один человек, еще шесть получили ранения.

Как отмечает агентство, афганский спецназ освободил заложников и провел зачистку здания. В ходе операции силовики уничтожили трех боевиков.

Гуманитарная организация CARE начала свою миссию в Афганистане в 1961 году, она занимается проблемами, связанными с образованием, правами женщин, а также ликвидацией последствий ЧС.

Согласно данным официальных представителей ООН в Афганистане, в первой половине 2016 года около 1,6 тысячи мирных жителей погибли, более 3,5 тысячи получили ранения в результате организованных талибами терактов и вооруженных столкновений. 

О группировке "Талибан"
"Талибан" - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане и Пакистане. Его деятельность признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного Суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ

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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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