Силовики уничтожили всех нападавших на здание благотворительной организации в Кабуле

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБУ-ДАБИ, 6 сентября. /ТАСС/. Афганские силовики ликвидировали всех трех нападавших на здание Международной гуманитарной организации CARE. Об этом сообщило агентство Пажвок.
По его данным, после подрыва заминированного автомобиля, боевики радикальной группировки "Талибан" проникли в здание благотворительной организации и удерживали более 40 человек, в том числе 10 иностранцев, внутри более 10 часов. В результате атаки погиб один человек, еще шесть получили ранения.
Как отмечает агентство, афганский спецназ освободил заложников и провел зачистку здания. В ходе операции силовики уничтожили трех боевиков.
Гуманитарная организация CARE начала свою миссию в Афганистане в 1961 году, она занимается проблемами, связанными с образованием, правами женщин, а также ликвидацией последствий ЧС.
Согласно данным официальных представителей ООН в Афганистане, в первой половине 2016 года около 1,6 тысячи мирных жителей погибли, более 3,5 тысячи получили ранения в результате организованных талибами терактов и вооруженных столкновений.