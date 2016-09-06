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Самолет чешской парламентской делегации стал целью учебной атаки ВВС Швейцарии

Международная панорама
6 сентября, 11:49 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 6, сентября. /ТАСС
Как сообщает газета Pravo, чешская армия дала согласие на данные маневры
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ПРАГА, 6 сентября. /ТАСС/. Самолет, в котором делегация чешского парламента во главе с его спикером Яном Гамачеком направлялась с визитом в государства Южной Америки, стал целью учебной атаки ВВС Швейцарии. Во время пребывания в воздушном пространстве альпийской республики в непосредственной близости от спецборта находились два истребителя F/A-18 Hornet, сообщила пражская газета Pravo.

"Швейцарские летчики отрабатывали действия в ситуации, когда находящийся в национальном воздушном пространстве самолет проявляет подозрительную активность, отказывается от выхода на связь, - отметило издание. - Истребители летали в непосредственной близости от чешского спецборта, в котором находились политики".

"По непонятным причинам согласие (на проведение учений - прим. ТАСС) предоставила чешская армия. При всем уважении к профессионализму задействованных в них пилотов возможность несчастного случая нельзя было исключить", - написала газета.

ВВС Швейцарии, по информации Pravo, не могут отрабатывать нештатные воздушные ситуации на собственных пассажирских самолетах. Законодательство этой страны исключает возможность использовать их для учений, "даже если там сидит лишь один летчик".

"Они не могут симулировать атаку на пассажирский самолет. Поэтому использовали борт, в котором находилось большое число людей и, более того, один из руководителей (иностранного - прим. ТАСС) государства. Если бы произошел какой-либо сбой, случилась бы катастрофа с далеко идущими последствиями", - отметило издание.

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