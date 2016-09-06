Трамп опередил Клинтон по популярности среди избирателей США

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил по популярности среди избирателей свою соперницу Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты нового общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC.

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Согласно последним данным, полученным в период с 1 по 4 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года готовы отдать голоса 45% опрошенных. Клинтон намереваются поддержать 43% респондентов. Еще в начале августа экс- госсекретарь, согласно опросу CNN и ORC, опережала миллиардера по популярности на 9% (52% против 43%).

"Лидерство Клинтон (в опросах) ослабло, хотя последний месяц был трудным для Трампа", - пишет CNN. Телекомпания напоминает, что миллиардер в последние недели столкнулся с резкой критикой стратегии своего избирательного штаба, а также был вынужден поменять его руководство. Кроме того, ряд видных республиканцев открыто объявили о поддержке Клинтон на выборах.

Как считают социологи, одной из причин ослабления позиций экс-госсекретаря стали никак не утихающий скандал с ее служебной электронной перепиской, а также критика, связанная с деятельностью Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation). Благотворительная организация была основана бывшим президентом США Биллом Клинтоном в 2001 году после того, как он покинул Белый дом. Фонду удалось привлечь уже более $2 млрд, в том числе за счет отчислений сторонников семьи Клинтон. Политические оппоненты заподозрили экс-госсекретаря в том, что она оказывала услуги некоторым лицам и целым государствам в обмен на перечисление средств на счета фонда.

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