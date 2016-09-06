В Японии считают важным параллельное развитие экономических и политических отношений с РФ

ТОКИО, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Правительство Японии считает важным параллельное развитие как экономических, так и политических отношений с РФ. Такое мнение выразил в эксклюзивном интервью ТАСС японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. 1 сентября он был назначен на пост министра, ответственного за развитие экономических отношений с Россией.

"Я отвечаю за сотрудничество в экономической сфере и хотел бы воздержаться от упоминания переговоров в политической области, - отметил Сэко. - Однако я думаю, что для отношений с Россией важно развивать политику и экономику, как два колеса (соединенных одной осью - прим. ТАСС)". Он напомнил, что недавно премьер-министр Японии Синдзо Абэ назначил его на должность министра, ответственного за сотрудничество с Россией в экономической сфере. "Я хочу и впредь продолжать расширять масштабы партнерства на основе плана взаимодействия из восьми пунктов", - добавил Сэко.

Он подчеркнул, что "в конечном счете решение о балансе между прогрессом по политическим вопросам и экономическим сотрудничеством принимает премьер-министр Синдзо Абэ". "Однако я считаю, что для отношений Японии и России крайне важно взаимодействие в экономической сфере, - отметил собеседник агентства. - Я думаю, что важно посредством подобных экономических проектов взращивать у населения понимание того, что развитие такого партнерства является плюсом для обоих государств".

В японском правительстве Сэко принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с Россией. На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе этого года он отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.