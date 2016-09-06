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Авиация коалиции во главе с США нанесла удары по ИГ на севере Сирии

Международная панорама
6 сентября, 19:30 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 6, сентября. /ТАСС
По данным агентства Reuters, отряды сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких военных, заняли еще две деревни в северной части Сирии
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АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Военные самолеты коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), нанесли удары по позициям боевиков этой организации на севере Сирии. Об этом сообщило  агентство Reuters со ссылкой на представителей турецких вооруженных сил.

По данным агентства, отряды сирийской оппозиции, действующие при поддержке турецких военных, заняли еще две деревни в северной части Сирии.

Операция "Щит Евфрата" началась 24 августа с вводом в Сирию в районе города Джараблус бронетанковых подразделений и спецназа ВС Турции. Армия республики оказывает поддержку силам "Сирийской свободной армии" (ССА) в борьбе с ИГ и другими экстремистскими группировками на севере Сирии. Джараблус был взят под контроль ССА, как и более десятка местных деревень, в которых осели боевики ИГ.

В настоящее время турецкие ВС и ССА контролируют 90-километровую линию вдоль границы между городами Аазаз и Джараблус глубиной до 4-5 км. Но в планы командования операцией входит расширение этой подконтрольной зоны, освобожденной от ИГ, дальше на юг.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

 

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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