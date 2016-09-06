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СМИ: штаб Клинтон просит у спонсоров $100 млн на борьбу с Трампом

Международная панорама
6 сентября, 23:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Отмечается, что самой сложной задачей на заключительном этапе станет преодоление непрерывного освещения в СМИ деятельности республиканца
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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон просит у главных спонсоров $100 млн на борьбу с соперником, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщила во вторник газета Politico.

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Ее источники в кампании экс-госсекретаря отметили, что во вторник утром представители штаба провели телефонные переговоры с "членами своего финансового совета и сообщили, что им необходимы от них $100 млн - в дополнении к небольшим пожертвованиям и онлайн-взносам - для победы над Трампом". По данным газеты, во время 55-минутного разговора его участники несколько раз повторили свою новую финансовую цель.

В переговорах принимали участие менеджер кампании Клинтон Робби Мук, ее давняя ближайшая помощница Хума Абедин и финансовый директор кампании Деннис Ченг. Мук, в частности, заявил, что "самой сложной задачей для Клинтон на заключительном этапе станет преодоление непрерывного освещения в СМИ (деятельности) Трампа".

Бывшая первая леди вместе со своим мужем экс-президентом США Биллом Клинтоном и сенатором от штата Вирджиния Тимоти Кейном, предложенным ею на пост вице-президента, потратила почти весь август на мероприятия по сбору средств для ее избирательной кампании. За минувший месяц ей удалось привлечь $143 млн для своей кампании и партии.

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По данным Politico, экс-госсекретарь проведет на следующей неделе мероприятие для своих спонсоров в Калифорнии. В этом месяце политик планирует потратить больше времени на встречу с избирателями в так называемых колеблющихся штатах.

Опубликованные во вторник результаты нового общенационального опроса, проведенного телеканалом CNN совместно с исследовательской службой ORC свидетельствуют, что бизнесмен опередил по популярности среди избирателей бывшую первую леди.

Согласно последним данным, полученным в период с 1 по 4 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года готовы отдать голоса 45% опрошенных. Клинтон намереваются поддержать 43% респондентов. Еще в начале августа экс-госсекретарь, согласно опросу CNN и ORC, опережала миллиардера по популярности на 9% (52% против 43%).

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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