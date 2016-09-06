СМИ: боевики РПК напали на казармы полиции на востоке Турции

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) во вторник вечером совершили нападение на полицейские казармы в городе Догубаязит (бывший Баязет) в провинции Агры на востоке Турции. Об этом сообщила газета Milliyet.

Жилища стражей порядка были обстреляны из автоматов и гранатометов. Силовики, охранявшие казармы, открыли ответный огонь по нападавшим.

Сообщений о пострадавших не поступало.