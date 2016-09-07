США заявили, что поддерживают усилия РФ по активизации мирного процесса на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США поддерживают усилия России, направленные на активизацию процесса мирного урегулирования между израильтянами и палестинцами. С таким заверением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.

Как он признал, американские власти "внимательно следят" за нынешними шагами Москвы, призванными дать импульс ближневосточному мирному процессу. "Мы, разумеется, поддерживаем регулярные контакты по этому поводу с израильтянами, палестинцами и россиянами", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства США. По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что самим "сторонам (палестино-израильского конфликта) надо решать, хотят ли они проводить встречу и где". "Тем не менее, мы (США) бы поддерживали любого рода усилия, нацеленные на то, чтобы свести вместе стороны (ближневосточного конфликта), чтобы проговорить определенные вопросы", подчеркнул Тонер.

Выступая несколькими часами ранее на пресс-конференции в Нидерландах, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в любое время и в любом месте без предварительных условий.

"Я готов встретиться с Аббасом в любое время и в любом месте без предварительных условий для прямых переговоров, - сказал Нетаньяху. - Я говорил об этом сотни раз и я повторяю это здесь; у меня нет требований в отношении места, пусть это будет в Нидерландах или в Москве, нет проблем. Я могу приехать в Москву, я говорил это президенту (России Владимиру) Путину, а также вчера заместителю министра иностранных дел (Михаилу) Богданову". "Главный вопрос заключается в том, желает ли Абу Мазен (Махмуд Аббас. - прим. ТАСС) провести встречу без предварительных условий", - считает Нетаньяху.

Между тем, Аббас заявил в столице Польши, где он находится с визитом: "Президент Путин предложил встретиться в Москве 9 сентября. Я согласился. И я должен был непосредственно отсюда (из Варшавы) лететь в Москву на встречу с премьером Нетаньяху". "К сожалению, вчера состоялись переговоры в Иерусалиме между представителями президента Путина и премьер-министра Нетаньяху, представитель израильской стороны предложил отсрочить эту встречу", - добавил Аббас.

"Таким образом, эта встреча не состоится. Я готов отправиться на следующую встречу в Москву или любую другую страну, так как диалог - единственный путь к миру для палестинского народа и единственная возможность для нашей независимой страны жить рядом с Израилем", - отметил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддерживает процесс палестино-израильского урегулирования, но пока никаких конкретных договоренностей о проведении в Москве встречи лидеров этих сторон нет.