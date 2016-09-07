Напарник Хиллари Клинтон по предвыборной гонке поставил в вину Трампу отношение к России

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон умеет как работать вместе с Россией, так и противостоять Москве. Ее напарник по предвыборной гонке сенатор и кандидат в вице-президенты страны Тим Кейн подчеркнул это во вторник, выступая на предвыборном мероприятии в Уильмингтоне (штате Северная Каролина). Он резко раскритиковал отношение к РФ со стороны кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, по существу поставив под сомнение его патриотизм.

"Хиллари Клинтон доказала, что может работать с (президентом России Владимиром) Путиным, когда это отвечает американским интересам", - сказал Кейн. В качестве примеров он привел российско-американский договор 2010 года о стратегических наступательных вооружениях и договоренность 2013 года по химическому оружию в Сирии. "Но она готова и давать ему отпор, когда он делает шаги, противоречащие нашим интересам", - продолжал американский сенатор.

"Она позаботится, чтобы нашим союзникам никогда не пришлось задаваться вопросом, станет ли Америка выполнять свои давние обязательства", - продолжал Кейн, ранее противопоставлявший друг другу подходы Клинтон и Трампа к НАТО. "Когда она станет президентом, мы будем прикрывать им спину, потому что нам нужно, чтобы они прикрывали спину нам", - добавил сенатор по поводу отношений с союзниками США по Североатлантическому альянсу.

В целом выступление Кейна, заранее разрекламированное, как его программная речь по внешней политике и национальной безопасности, почти целиком было посвящено критике Трампа - не только по России и НАТО, но и по Ближнему Востоку и борьбе с терроризмом, а также по Латинской Америке. Кандидат в вице-президенты повторил известный тезис Клинтон о том, будто Трамп "по своей квалификации и темпераменту не может быть президентом и главнокомандующим" вооруженными силами США. Кейн признал, что подобная перспектива "пугает его до смерти".

При этом демократ высказывался достаточно осторожно и постоянно ссылался на чужие мнения. В частности, он напомнил утверждение бывшего и.о. директора ЦРУ США Майкла Морелла, будто Трамп якобы "неосознанно" ведет себя, как российский "агент".