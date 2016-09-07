Таиланд ведет переговоры с разработчиком Pokemon Go об ограничении мест для игры

БАНГКОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Таиланда ведут переговоры с разработчиками популярного мобильного приложения Pokemon Go об ограничении мест для игры на территории королевства. Об этом в среду сообщили в Национальной комиссии по теле- и радиовещанию.

В ведомстве уже провели встречу с представителями американской компании Niantic, разработавшей программное обеспечение для популярной игры. Таиландские чиновники передали свои требования вендору исключить из списка мест для ловли покемонов здания государственных учреждений, буддийски храмы, больницы, королевские дворцы, автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути, а также другие участки, представляющие повышенную опасность.

Первый раунд переговоров с представителями Niantic пока не принес каких-либо результатов. "Переговоры будут продолжены. Мы будем добиваться исполнения наших требований", - прокомментировал замглавы ведомства Кокик Данчаивичит.

Еще одно требование таиландского регулятора касается мобильных операторов, распространяющих игру. В Национальной комиссии по теле- и радиовещанию требуют установить специальную оповещающую систему для родителей, позволяющую им контролировать расходы своих детей, играющих в Pokemon Go.

Игра Pokemon Go крайне популярна в Таиланде. Активно ловят покемонов не только пешеходы, но и водители автобусов, автомобилей и мотоциклов. Как пишут местные СМИ, чрезмерная увлеченность приложением уже стала причиной нескольких дорожных происшествий. В полиции Бангкока вынуждены были даже сформировать отдельный отряд из сотрудников правопорядка, которые специально выискивают и штрафуют на улицах города водителей, занятых мобильной игрой во время вождения.