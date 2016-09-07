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СБ ООН изменил устав МТБЮ для возможной апелляции по делу Ратко Младича

Международная панорама
7 сентября, 8:04 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Решение было принято по просьбе председателя трибунала. Он пожаловался на нехватку судей для рассмотрения этого дела
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ООН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН внес изменения в устав Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), скорректировав процедуру назначения судей в его апелляционную камеру. Соответствующая резолюция была принята во вторник единогласно.

Решение было принято по просьбе председателя МТБЮ Кармеля Агиуса, который пожаловался на нехватку судей для рассмотрения возможной промежуточной апелляции по делу бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, обвиняемого в геноциде. По его словам, в трибунале осталось семь постоянных судей, четверо из которых работают в апелляционной камере и трое ведут дело Младича. В случае подачи апелляции будет невозможно создать коллегию в составе пяти человек, как требует устав МТБЮ, поскольку "судьи, ведущие дело Младича, окажутся в ситуации коллизии обязанностей", пояснил Агиус.

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Он предложил СБ ООН рассмотреть возможность временного назначения в состав апелляционной камеры бывшего постоянного судьи МТБЮ Бертона Холла, который рассматривал дело экс-президента самопровозглашенной Республики Сербская Краина (существовала на территории Хорватии в 1991-1995 годах) Горана Хаджича, скончавшегося в июле этого года.

Согласно принятой Совбезом во вторник резолюции, устав трибунала дополняется параграфом, которой позволяет генсеку ООН после консультаций с СБ временно распределять в апелляционную камеру бывшего судью МТБЮ или Международного трибунала по Руанде (МТР), который является при этом судьей Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (создан для завершения судопроизводства по делам после закрытия МТБЮ И МТР).

Младич, почти 16 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Судебный процесс над ним начался спустя год. 73-летнему генералу предъявлено обвинение из 11 пунктов, включая геноцид, нарушение законов и обычаев войны, преступления против человечности, предположительно совершенные в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине (БиГ). Главным пунктом обвинения являются события в Сребренице в июле 1995 года, когда в этом мусульманском анклаве БиГ были убиты около 8 тыс. человек.

По оценкам МТБЮ, производство по делу генерала должно быть завершено к концу 2017 года. При этом по информации сербских СМИ, состояние подсудимого в последнее время значительно ухудшилось. Как сообщила 28 августа газета "Курир" со ссылкой на сына Младича, бывший командующий армией боснийских сербов находится при смерти.

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