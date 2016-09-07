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Власти в Польше заменят обелиск на надгробный камень на захоронении советских солдат

Международная панорама
7 сентября, 11:58 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
С этой инициативой к властям обратился один из местных жителей, и горсовет признал ее "обоснованной"
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ВАРШАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти польского города Пекары-Слёнске на юге республики приняли решение заменить обелиск в честь Красной армии, установленный на местном кладбище, на надгробный камень. Соответствующее решение городского совета размещено на официальной странице мэрии.

С этой инициативой к властям обратился один из местных жителей, и горсовет признал ее "обоснованной", выразив "намерение предпринять шаги с целью замены памятника Благодарности Красной армии на кладбище у Кальварыйской улицы в Пекарах-Сленских надгробным памятником". За такое решение проголосовали 10 членов горсовета, 5 были против, 6 воздержались. Работы по демонтажу монумента и установке нового начнутся после консультаций с юристом и изыскания средств в бюджете.

Как сообщают местные СМИ, в ходе дебатов предлагалось не сносить монумент, а только устранить с него символы и надписи, в частности изображение серпа и молота, а также красные звезды. Это предложение было отвергнуто.

На кладбище в Пекарах-Сленских похоронены 19 солдат из 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за освобождение этого города и окрестностей от фашизма в период между 25 и 27 января 1945 г. На месте их захоронения установлен обелиск с надписями на польском и русском языках: "Честь и хвала героям Красной армии" и "Освободителям города Пекары-Сленске, благодарные жители".

Ранее Институт национальной памяти Польши выступил с инициативой демонтировать по всей стране 229 памятников благодарности Красной армии, которые здесь считают "символическими" и подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны. При этом местные власти, в том числе МИД страны, неоднократно заверяли, что эти действия не касаются кладбищ и воинских захоронений.

После оглашения инициативы ИНП о демонтаже памятников официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. "Война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами, - сказала она. - Мы выражаем надежду, что польские власти не пойдут на поводу у экстремистски настроенных политиков и не будут реализовывать меры, которые действительно граничат с варварством".

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