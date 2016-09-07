Таиланд выступил в поддержку КНР по вопросу мира в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 7 сентября. /ТАСС/. Таиланд "поддерживает усилия КНР" по сохранению мира и стабильности в Южно-Китайском море. С таким заявлением "на полях" саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в среду выступил официальный представитель правительства Таиланда Вирачон Сукхонтапатипак.

"Содействие миру и стабильности на море имеет большое значение для всех сторон, поэтому Таиланд поддерживает усилия Китая в этой области. Совместные дискуссии должны уменьшить недоверие", - процитировало его агентство Reuters. Ранее представители таиландских властей никогда открыто не выступали в поддержку той или иной стороны многолетнего конфликта в Южно-Китайском море.

Такие страны АСЕАН, как Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины, оспаривают с КНР принадлежность Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Как сообщило агентство Associated Press, перед началом второго дня саммита АСЕАН, который проходит сегодня в Лаосе, филиппинская сторона распространила снимки, свидетельствующие о присутствии большого количества грузовых барж и кораблей береговой охраны КНР в спорных водах Южно-Китайского моря. По данным Associated Press, президент Филиппин Родриго Дутерте намерен напрямую спросить прибывшего во Вьентьян премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна о том, что означают данные изображения. Если подтвердиться, что Китай насыпает новые острова в спорной акватории, Дутерте намерен заявить протест, отмечает АП.