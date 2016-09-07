Глава Нацсовета Украины по ТВ: "Интер" сам виноват в нападении на него

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко считает, что телеканал "Интер" сам виноват в том, что стал объектом нападения со стороны радикалов.

"Положите руку на сердце, произошедшее - это всего лишь следствие, а причина - ваша программная концепция, - заявил он на заседании Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

Глава Нацсовета, который занимается, в том числе, разработкой и реализацией государственной политики в сфере телерадиовещания, напомнил телеканалу, что тот уже неоднократно получал предупреждения за свою информационную политику. Последний раз это произошло в связи с показ телесериала "Не зарекайся" о событиях в Донбассе.

В этой связи он также привел в пример трансляцию телесериала "Не зарекайся" на канале "Украина" о событиях в Донбассе, за который также было получено предупреждение. "Мы им тогда говорили, что в этом мире, когда погибают люди, нужно быть очень аккуратными", - отметил Артеменко.

"Сегодня вас подожгли, если не одумаетесь, завтра и застрелят. И никто ничего не сделает", - заключил глава Нацсовета, оговорившись, правда, что считает также и сам поджог телеканала недопустимым.

Осудили нападение

После дискуссии парламентский комитет по вопросам свободы слова все же осудил нападение на телеканал, в результате которого пострадали семь человек.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уже намекал на то, что сотрудники "Интера" сами устроили поджог. Он также призвал службу безопасности выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. По его мнению, телеканал занимает "антиукраинскую позицию".

В свою очередь в СБУ заявили, что уже проводят следственные действия в отношении сотрудников телеканала и, в случае наличия доказательной базы для обоснования подозрений, примут все необходимы.