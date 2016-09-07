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Украинский телеканал "Интер" оценил убытки после поджога в $430 тыс.

Международная панорама
7 сентября, 15:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС
Как сообщил директор компании "Национальные информационные системы" Александр Пилипец, данные по ущербу пока предварительные
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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинский телеканал "Интер" оценил свои убытки после поджога одного из зданий радикалами в $430 тыс. Об этом сообщил директор компании "Национальные информационные системы" (входит в Inter Media Group) Александр Пилипец.

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"Это пока не официальные и очень предварительные данные комиссии, ибо итоговое решение по убыткам еще оформляется", - сказал он на заседании комитета Верховной рады по вопросам свободы слова.

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

Евросоюз потребовал независимого расследования нападения на "Интер" и "применения уголовной ответственности к тем, кто угрожает насилием журналистам и СМИ".

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