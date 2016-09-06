Радикалы сняли пикет у телеканала "Интер"

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Пикет радикалов у центрального офиса телеканала "Интер" в Киеве прекращен, участники акции протеста свернули палаточный городок. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".
"Палатки уже убраны, активисты разошлись, остались только шины. Пикетирующие обратились с требованием к телеканалу о том, чтобы те уволили якобы российского политтехнолога Игоря Шувалова в течение 5 дней", - сообщил телеканал. Радикалы также потребовали "убрать российские сериалы и антиукраинские новости" из сетки вещания телеканала.
Участники протеста заявили, что если требования не будут выполнены в течение пяти дней, радикалы снова придут протестовать. В настоящее время вход в здание телеканала разблокирован.
Возле одного из зданий "Интера" в Киеве 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.
ЕС потребовал независимого расследования нападения на украинский телеканал "Интер" и "применения уголовной ответственности к тем, кто угрожает насилием журналистам и СМИ".