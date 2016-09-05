Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить деятельность телеканала "Интер"

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) получила от депутатов Верховной рады три обращения с требованием дать правовую оценку действиям телеканала "Интер". Об этом сообщил глава аппарата СБУ Александр Ткачук.
"Сегодня мы получили три отдельных депутатских обращения, чтобы мы дали правовую оценку действиям сотрудников телеканала, поскольку есть сведения о том, что они совершали террористическую, сепаратистскую деятельность. Мы будем проводить проверку", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина".
Также депутаты требуют проверить законность пребывания на Украине граждан РФ, которые работают на телеканале.
В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий телеканала "Интер" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.
В данный момент несколько десятков протестующих объявили бессрочную акцию, блокируя вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар", "Святая Мария", стали подвозить к нему шины, выкрикивая намерения поджечь уже центральное здание канала.