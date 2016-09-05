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Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить деятельность телеканала "Интер"

Международная панорама
5 сентября, 14:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
Также депутаты требуют проверить законность пребывания на Украине граждан РФ, которые работают на телеканале
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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) получила от депутатов Верховной рады три обращения с требованием дать правовую оценку действиям телеканала "Интер". Об этом сообщил глава аппарата СБУ Александр Ткачук.

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"Сегодня мы получили три отдельных депутатских обращения, чтобы мы дали правовую оценку действиям сотрудников телеканала, поскольку есть сведения о том, что они совершали террористическую, сепаратистскую деятельность. Мы будем проводить проверку", - отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

Также депутаты требуют проверить законность пребывания на Украине граждан РФ, которые работают на телеканале.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий телеканала "Интер" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, обвиняя сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

В данный момент несколько десятков протестующих объявили бессрочную акцию, блокируя вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар", "Святая Мария", стали подвозить к нему шины, выкрикивая намерения поджечь уже центральное здание канала.

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