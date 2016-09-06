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Радикалы продолжили пикет у здания телеканала "Интер" в Киеве, блокируя вход

Международная панорама
6 сентября, 9:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, сентября. /ТАСС
Митингующие не пускают сотрудников телеканала в офис
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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Радикально настроенные активисты заблокировали вход в здание телеканала "Интер" в центре украинской столицы. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

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"Около полусотни активистов находятся около здания телеканала "Интер". Митингующие не пускают сотрудников телеканала в офис", - проинформировало СМИ.

Участники блокирования телеканала объявили свою акцию бессрочной, при этом пообещав не жечь шины. Возле места событий дежурят пожарные машины.

Возле одного из зданий "Интера" в Киеве 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

На следующий день, 5 сентября, несколько десятков протестующих из числа так называемых батальонов "Донбасс", "Айдар" и "Святая Мария" заблокировали другое здание "Интера" в центре Киева. Радикалы привезли к нему палатки и заявили о планах поджечь шины, если канал не прекратит вещание. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко в свою очередь заверил, что акция радикалов у телецентра законна, так как ее участники своевременно подали заявку на проведение пикета.

В ответ на блокирование телеканал подал в Генпрокуратуру Украины, МВД, Службу безопасности, Нацполицию заявления о совершении преступления по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов.

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