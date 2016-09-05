Депутаты Рады вывели 70 журналистов "Интера" из заблокированного телецентра в Киеве

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КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Вмешательство депутатов Верховной рады позволило сотрудникам телеканала "Интер" покинуть здание телецентра, который заблокировали радикалы из так называемых батальонов "Донбасс", "Айдар" и "Святая Мария". Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.
"Около 70 сотрудников заблокированного телеканала "Интер" при помощи народных депутатов в 19:30 покинули территорию телецентра. Сотрудники полиции разблокировали выход с телеканала и позволили людям выйти. Лица, блокирующие телеканал, в это время выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес выходивших", - говорится в сообщении.
Возле одного из зданий "Интера" в Киеве 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустили, выписав административные протоколы.
В настоящее время несколько десятков протестующих блокируют здание телеканала. Радикалы привезли к зданию "Интера" автомобильные шины и говорили о планах поджечь уже центральное здание компании. Протестующие объявили свою акцию бессрочной.
Начальник киевской полиции Андрей Крищенко в свою очередь заявил, что акция радикалов у телецентра законна, так как ее участники своевременно подали заявку на проведение пикета. А забор у центрального офиса "Интера" возвели представители телеканала, митингующие лишь установили несколько палаток для провидения пикета.