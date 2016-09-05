"Интер" заявил в правоохранительные органы о препятствовании профессиональной деятельности

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Интер" подал заявление в правоохранительные органы Украины о том, что его сотрудникам препятствуют в выполнении профессиональной деятельности журналистов. Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

"С 9:00 5 сентября 2016 года возле центрального офиса "Интера" проходит незаконная акция по блокированию работы телеканала. Группа лиц в количестве не менее 50 человек перекрыла въезд и выезд в здание телеканала и препятствует доступу журналистов и сотрудников "Интера", а также других компаний "Интер Медиа Груп" к своим рабочим местам", - говорится в сообщении.

Телеканал требует от Генеральной прокуратуры Украины, МВД, Службы безопасности Украины и Нацполиции принять "решительные действия по разблокированию телеканала", а также восстановить законность и правопорядок.

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, затем их отпустили, выписав административные протоколы.

В настоящее время несколько десятков протестующих блокируют вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар" и "Святая Мария", стали подвозить к зданию "Интера" шины, выкрикивая намерения вновь поджечь уже центральное здание. Протестующие объявили свою акцию бессрочной, заявив, что к вечеру их будет больше тысячи.

Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Юрию Луценко взять под личный контроль расследование нападения на телеканал "Интер", а главе МВД Арсену Авакову "приложить максимальные усилия для обеспечения правопорядка на улицах Киева".

Реакция на погром

Ряд политических сил уже заявили, что в произошедшем заинтересованы власти страны. Представители "Оппозиционного блока" считают, что после такого иницидента руководство МВД должно уйти в отставку. "Мы видим, что правоохранительные органы в стране бездействуют, наш блок считает, что руководство ведомства должно уйти в отставку", - сказал глава фракции Юрий Бойко. По мнению Бойко, поджог телеканала "произошел как минимум из-за бездеятельности правоохранительных органов".

При этом представители оппозиции заявили, что будут проводить собственное расследование произошедшего. Как отметил депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик, МВД не раскрыло ни одного резонансного преступления из совершенных за последние два с половиной года. В частности, это касается расследования убийств писателя Олеся Бузины, журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Партии регионов Олега Калашникова.

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"Мы хотим, чтобы дело по террористической атаке против "Интера" было расследовано объективно и виновные были наказаны. Может ли это сделать МВД после того, как сначала Аваков призывает разобраться с "Интером", потом происходит нападение на телеканал, но даже после этого подручные министра не ищут виновных, а пытаются обвинить сам телеканал?", - сказал депутат.

Руку властей увидела в произошедшем и лидер фракции "Батькивщины" в Верховной раде Юлия Тимошенко. "Понятно, что за поджогом "Интера" стоят достаточно высокие личности. Иначе никто бы этого не допустил, и за 15 минут до того, что произошло, не отозвали бы полицию", - сказала она сегодня на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций.

Попытался вступиться за работников средств массовой информации и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), заявивший, что произошедшее с "Интером" снова "поднимает вопрос защиты журналистов от насилия, которую должны обеспечивать сотрудники силовых ведомств". Он также осудил "откровенное злорадство, которое демонстрируют отдельные журналисты, обсуждая погром на телеканале".

При этом профессиональный союз не стал однозначно на защиту коллег, а, имея в виду высказываемые в последнее время претензии в адрес телеканала, отметил, что, если телеканал нарушал закон, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Тем временем депутаты Верховной Рады обратились в СБУ с требованием дать правовую оценку действиям телеканала "Интер".

Международная реакция

МИД РФ призвал политических "кураторов" Киева, международные институты и правозащитные организации дать оценку поджогу здания телеканала "Интер" в Киеве.

"Налицо очередное подтверждение плачевной ситуации с соблюдением прав человека в этой стране, наглядная демонстрация искусственно созданной атмосферы ненависти и страха, болезненного восприятия любых альтернативных точек зрения, - говорится в заявлении российского МИД. - Ситуацию в этой сфере усугубляет еще и то, что властные структуры не просто попустительствуют местным националистическим и экстремистским организациям. Некоторые высокопоставленные лица своими заявлениями откровенно подстрекают последних на противоправные действия".

Представители Запада уже заявили о недопустимости подобных атак на журналистов.

"Любое физическое нападение на СМИ неприемлемо, - отметили в посольстве США на Украине. - Мы поддерживаем усилия по расследованию поджога "Интера", внимательно следим за его ходом".

В свою очередь в ОБСЕ назвали неприемлемым насилие по отношению к несогласным и высказали надежду на то, что Киев сумеет обеспечить безопасность сотрудников телеканала. "Насилие никогда не может быть приемлемым ответом на разногласия с редакционной политикой, даже если редакционные материалы кажутся провокационными и спорными", - заявила представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович.