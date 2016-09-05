Полиция Киева: акция протеста радикалов у телеканала "Интер" законна

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Участники акции протеста у телеканала "Интер" своевременно подали заявку на проведение пикета. Об этом заявил в эфире телеканала "112. Украина" начальник главного управления Национальной полиции по Киеву Андрей Крищенко.

"Заявка была на проведение мероприятия, они подали ее в установленный законом срок", - сказал он. По его словам, в настоящее время ситуация там спокойная и контролируемая, а на месте события "находится достаточное количество сотрудников полиции, чтобы не допустить попыток активизации действий". Крищенко отметил, что забор у центрального офиса "Интера" возвели представители телеканала, а митингующие лишь установили несколько палаток для того, чтобы продолжать пикет.

Он озвучил предварительную версию пожара в здании телеканала, ссылаясь на информацию государственной службы по ЧС. "Согласно первым выводам сотрудников ГСЧС - это было занесение стороннего источника огня (в здание), но что и как - будут еще проводиться экспертизы", - сказал Крищенко.

В полиции заявили, что правоохранительные органы изъяли серверы, на которых должна быть информация с камер наблюдения, но они частично повреждены из-за попадания внутрь воды. В настоящее время эксперты выясняют, возможно ли воспроизведение видеозаписей с камер наблюдения.

Ситуация вокруг здания канала

В воскресенье, 4 сентября, возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа. Позднее они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, затем их отпустили, выписав административные протоколы.

В настоящее время несколько десятков протестующих блокируют вход в здание телеканала. Радикально настроенные лица, среди которых представители батальонов "Донбасс", "Айдар" и "Святая Мария", стали подвозить к зданию "Интера" шины, выкрикивая намерения вновь поджечь уже центральное здание. Протестующие объявили свою акцию бессрочной, заявив, что к вечеру их будет больше тысячи.

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