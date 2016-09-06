США призвали Киев привлечь к ответственности нападавших на "Интер"

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США настаивают на том, чтобы Генеральная прокуратура Украины провела "полное и транспарентное расследование" обстоятельства нападения на студию телекомпании "Интер". Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.
Как он подчеркнул, американская администрация призывает к тому, чтобы власти в Киеве сделали шаги, "чтобы привлечь к ответственности" виновников поджога студии телеканала "Интер".
Тонер также подтвердил, что США обеспокоены самим нынешним фактом нападения на журналистов на Украине и осуждают произошедшее. "Мы всегда обеспокоены", когда прессу "атакуют таким образом", сказал американский дипломат.
Возле одного из зданий "Интера" в Киеве 4 сентября около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.