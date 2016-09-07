Телеканал "Интер" опубликовал записи с камер наблюдения в день пожара

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Украинский телеканал "Интер" обнародовал записи с камер видеонаблюдения в день пожара в одном из его зданий 4 сентября. Видеоролик размещен на YouТube-канале программы "Подробности", которая выходит на "Интере".

YouTube/Подробности

На записи, в частности, видно, как группа лиц в белых касках и медицинских масках забегает в офис и распыляет огнетушители, в результате чего изображение с видеокамер становится нечетким. В то же время на записи не зафиксирован момент поджога студии, но видно, как вспыхивает огонь на посту охраны в вестибюле помещения.

Накануне вечером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетовал на то, что "Интер" по требованию милиции не предоставил записи с камер, а когда они были впоследствии изъяты, то оказались "тщательно залиты водой".

"Эти и другие факты вызывают некоторое смущение", - указал глава МВД. В этой связи он не исключил, что сотрудники "Интера" сами устроили поджог. "Есть и такая версия - поджог, устроенный самим каналом", - сказал он в эфире телеканала "24".

Сам Аваков за несколько дней до пожара призвал Службу безопасности Украины (СБУ) выслать из страны заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы", которая отвечает за производство новостных программ на "Интере", гражданина РФ Игоря Шувалова. Глава МВД выразил возмущение "антиукраинской позицией "Интера". В свою очередь в СБУ заявили, что уже проводят следственные действия в отношении сотрудников телеканала и, в случае наличия доказательной базы для обоснования подозрений, примут все необходимые меры.

Митинг и пожар

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

Евросоюз потребовал независимого расследования нападения на "Интер" и "применения уголовной ответственности к тем, кто угрожает насилием журналистам и СМИ".

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