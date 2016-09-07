Венесуэльцы снова выходят на улицы с требованием провести референдум по отставке Мадуро

МЕХИКО, 7 сентября. /ТАСС/. Сторонники оппозиции собираются на улицах венесуэльских городов, чтобы потребовать от властей ускорить процесс подготовки к референдуму о досрочном прекращении полномочий президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила электронная версия венесуэльской газеты Nacional.

Оппозиция планирует провести манифестации у региональных отделений Национального избирательного совета (НИС) в административных центрах штатов. "Там в 12:00 (19:00 мск) мы исполним национальный гимн, а в 14:00 (21:00 мск) зачитаем документ, который раздадим во всех отделениях", - сказал исполнительный секретарь оппозиционного Блока демократического единства Хесус Торреальба.

Кроме того, политические противники Мадуро планируют провести акцию протеста в Каракасе. По замыслу организаторов, ее участники должны в 12:00 по местному времени на 10 минут остановиться на месте, где бы они ни были, и поднять вверх плакат с обращением к НИС. Сторонники президента также намерены провести манифестацию в столице Венесуэлы. Кроме того, власти распорядились закрыть все отделения НИС на один день.

На прошлой неделе оппозиция уже организовала массовое шествие в Каракасе. По оценкам политических противников главы государства, в нем приняли участие около 1 млн человек, по данным правительства, - 25-30 тыс. По словам Мадуро, перед акцией протеста власти обнаружили лагерь с 92 наемниками из Колумбии и смогли предотвратить попытку государственного переворота.

Оппозиции крайне важно провести референдум до января 2017 года. Если он состоится позже, то даже в случае отстранения главы государства от должности его пост на оставшиеся два года займет назначенный им вице-президент. Ранее НИС сообщил, что второй этап сбора подписей в поддержку плебисцита пройдет в конце октября. В этом случае референдум, скорее всего, не будет проведен до конца года.