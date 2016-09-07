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В Турции обсуждают с РФ и США перспективу прекращения огня в Алеппо

Международная панорама
7 сентября, 19:38 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Нуреттин Джаникли надеется, что в самое ближайшее время будет принято решение, которое облегчит жизнь людей в Алеппо
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АНКАРА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция рассчитывает, что режим прекращения огня в Алеппо начнет действие в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Нуреттин Джаникли по итогам заседания правительства.

"Мы информируем другие страны, в том числе Россию и Иран, об операции "Щит Евфрата" в Сирии, а также продолжаем переговоры (с РФ и США) по вопросам прекращения огня в Алеппо и возможности доставки 500 тысячам застрявших там людей гуманитарной помощи", - сказал он. Джаникли отметил, что "США и Россия ведут переговоры по этой теме, и они вышли на этап соглашения".

"Наш президент (Тайип Эрдоган), как мы знаем, тоже проводит с ними интенсивные контакты по теме Алеппо. Надеемся и хотим, чтобы в самое ближайшее время было принято решение, и жизнь людей в Алеппо облегчилась", - сказал Джаникли.

Коснувшись вопроса о возможном участии Турции в операции по освобождению города Ракка от террористов, которую планируют США, вице-премьер подтвердил, что американский президент "Барак Обама обратился с просьбой к турецкому лидеру Тайипу Эрдогану присоединиться к операции".

"Я хочу отметить, что Турция позитивно смотрит на перспективу таких совместных действий. Было принято решение провести технические переговоры, они продолжаются. Пока еще никакой конкретики относительно сроков нет", - сказал вице- премьер.

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