Премьер Японии передал послания Фиделю и Раулю Кастро

ГАВАНА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ передал послания лидеру кубинской революции Фиделю Кастро и главе государства Раулю Кастро через руководителя японской партии "Новая Комэйто" Нацуо Ямагути, который с визитом находится на острове. Об этом сообщила газета Juventud Rebelde.

Письма были вручены первому заместителю председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю, который встретился с Ямагути в Гаване, где партийный лидер находится по приглашению правящей Коммунистической партии Кубы.

Абэ в конце сентября планирует посетить остров, что станет первым визитом главы правительства Японии в карибское государство. По данным японских источников, цель визита - улучшение отношений между двумя странами и расширение инвестиционных возможностей для японских предприятий на Кубе.

Во время встречи Ямагути и Диаса-Канеля стороны подтвердили "заинтересованность в углублении связей, которые объединяют народы Кубы и Японии", отметило в связи с этим Кубинское агентство новостей. Кроме того, собеседники указали на важность "развития политических, экономических отношений и сотрудничества" между двумя странами.

Диас-Канель в июне посетил Японию с целью усиления экономического сотрудничества в тот момент, когда японские предприятия начинают возвращаться на остров. Председатель партии "Новая Комэйто", входящей в состав коалиции правительства Абэ, также был принят министром иностранных дел Кубы Рикардо Кабрисасом и функционерами ЦК Компартии острова. Программа пребывания японского политика включала встречи в научных и экономических центрах страны.