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Помощник Трампа: США должны выстроить уважительные отношения с Россией

Международная панорама
8 сентября, 2:53 UTC+3 /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн также отметил, что подлет истребителя РФ Су-27 к американскому патрульному самолету - это полное неуважение к президенту США
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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтону следует укрепить отношения с Москвой и добиться того, чтобы в них было взаимное уважение. Такое мнение выразил в среду в эфире американского телеканала CNN один из ближайших помощников кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

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Флинна, возглавлявшего ранее Разведывательное управление Министерства обороны США, попросили прокомментировать недавние утверждения Пентагона о том, что истребитель РФ Су-27 подлетел к американскому патрульному самолету в небе над Черным морем. "Это опасно для наших вооруженных сил, и это поведение, с которым мы не можем мириться", - сказал советник республиканца. Он заострил внимание на том, что ранее на этой неделе президенты РФ и США - Владимир Путин и Барак Обама - провели встречу "на полях" саммита G20.

На вопрос о том, что сделал бы Трамп в аналогичном случае, будучи президентом, Флинн ответил: "Думаю, в частности, мы должны посмотреть, как часто за последние несколько месяцев происходили подобные случаи. Явно, что это полное неуважение к нашему президенту". "Сейчас нет отношений с Путиным и с Россией, а они должны быть. Мы должны укрепить эти отношения так, чтобы в них было взаимное уважение", - добавил ключевой помощник Трампа.

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Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правилам

Ранее представитель пресс-службы Пентагона выступил с утверждением, что российский истребитель Су-27 подлетел к американскому морскому патрульному самолету P-8 Poseidon в небе над Черным морем на расстояние в три метра. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, комментируя информацию о перехвате самолета США, заявил, что "российские пилоты действовали в строгом соответствии с международными правилами совершения воздушных полетов".

Согласно данным Минобороны РФ, самолеты-разведчики P-8 Poseidon ВМС США "дважды попытались приблизиться к государственной границе Российской Федерации над акваторией Черного моря без включенных транспондеров". С авиабазы Бельбек были подняты дежурные истребители Су-27. В ведомстве отметили, что после приближения российских истребителей к самолетам-разведчикам для визуального опознавания и определения бортовых номеров американские самолеты резко меняли курс и улетали в противоположную от государственной границы России сторону.

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